От президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои искренние поздравления с Днем независимости Азербайджанской Республики.

Принятие Конституционного акта о государственной независимости 18 октября 1991 года стало важнейшей вехой в истории Азербайджана, положило начало нелегкому пути становления независимости республики.

Сегодня Азербайджан – пример успешно развивающейся страны, демонстрирующей исключительные результаты в различных сферах, что во многом является Вашей заслугой. Укрепление государственности, рост благосостояния граждан, масштабные экономические преобразования, усиление позиций на международной арене – это лишь немногие успехи республики, достигнутые за последние годы.

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, позвольте мне от всей души пожелать Вам счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил для реализации всех задуманных Вами планов, а также многочисленных успехов в Вашей благородной деятельности на высшем государственном посту.

Счастья, благополучия и процветания народу Азербайджана!

С глубоким уважением,

Алишер Усманов

президент Международной федерации фехтования