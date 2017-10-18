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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова

    18.10.2017 [19:20]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    Примите мои искренние поздравления с Днем независимости Азербайджанской Республики.

    Принятие Конституционного акта о государственной независимости 18 октября 1991 года стало важнейшей вехой в истории Азербайджана, положило начало нелегкому пути становления независимости республики.

    Сегодня Азербайджан – пример успешно развивающейся страны, демонстрирующей исключительные результаты в различных сферах, что во многом является Вашей заслугой. Укрепление государственности, рост благосостояния граждан, масштабные экономические преобразования, усиление позиций на международной арене – это лишь немногие успехи республики, достигнутые за последние годы.

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу, позвольте мне от всей души пожелать Вам счастья, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил для реализации всех задуманных Вами планов, а также многочисленных успехов в Вашей благородной деятельности на высшем государственном посту.

    Счастья, благополучия и процветания народу Азербайджана!

    С глубоким уважением,

    Алишер Усманов

    президент Международной федерации фехтования

    AZERTAG.AZ :От президента Международной федерации фехтования Алишера Усманова
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