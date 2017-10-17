От ректора Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова, академика Российской академии наук, профессора Петра Глыбочко
AzerTAg.az
Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву
Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.
От всей души поздравляю Вас со знаменательным праздником – Днем независимости Республики. Этот день – символ единства, мира и стабильности, свидетельство Вашей мудрости и верности азербайджанского народа своим традициям.
Желаю Вам благополучия и процветания – достойных плодов укрепления государственности, развития науки, образования и здравоохранения.
Счастья, здоровья и всех благ гражданам Азербайджанской Республики.
С уважением,
Петр Глыбочко
ректор Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова,
академик Российской академии наук, профессор
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