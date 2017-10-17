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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От ректора Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова, академика Российской академии наук, профессора Петра Глыбочко

    17.10.2017 [16:30]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    От всей души поздравляю Вас со знаменательным праздником – Днем независимости Республики. Этот день – символ единства, мира и стабильности, свидетельство Вашей мудрости и верности азербайджанского народа своим традициям.

    Желаю Вам благополучия и процветания – достойных плодов укрепления государственности, развития науки, образования и здравоохранения.

    Счастья, здоровья и всех благ гражданам Азербайджанской Республики.

    С уважением,

    Петр Глыбочко

    ректор Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова,

    академик Российской академии наук, профессор

    AZERTAG.AZ :От ректора Первого Московского государственного медицинского университета им.И.М.Сеченова, академика Российской академии наук, профессора Петра Глыбочко
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