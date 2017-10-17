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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    От временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимира Васильева

    17.10.2017 [16:22]

    Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

    Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    Поздравляю Вас и дружественный азербайджанский народ с Днем государственной независимости Азербайджанской Республики. Этот праздник - символ единства общества, мира и стабильности, яркое свидетельство верности азербайджанского народа своим историческим традициям, сплоченности и воли, направленных на возрождение и укрепление своего государства.

    За короткий с точки зрения истории срок Азербайджанская Республика достигла значительных успехов в области развития экономики, социальной сферы, повышения благосостояния граждан, став фактором стабильности и мира на Северном Кавказе. Несомненно, эти позитивные результаты достигнуты благодаря проводимой Вами взвешенной и внутренней политике.

    Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, всему азербайджанскому народу успехов в созидательном труде, мира, благополучия и процветания.

    С уважением,

     

    Владимир Васильев

    временно исполняющий обязанности

    главы Республики Дагестан Российской Федерации

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