От временно исполняющего обязанности главы Республики Дагестан Российской Федерации Владимира Васильева

Президенту Азербайджанской Республики Его превосходительству господину Ильхаму Алиеву

Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Поздравляю Вас и дружественный азербайджанский народ с Днем государственной независимости Азербайджанской Республики. Этот праздник - символ единства общества, мира и стабильности, яркое свидетельство верности азербайджанского народа своим историческим традициям, сплоченности и воли, направленных на возрождение и укрепление своего государства.

За короткий с точки зрения истории срок Азербайджанская Республика достигла значительных успехов в области развития экономики, социальной сферы, повышения благосостояния граждан, став фактором стабильности и мира на Северном Кавказе. Несомненно, эти позитивные результаты достигнуты благодаря проводимой Вами взвешенной и внутренней политике.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, всему азербайджанскому народу успехов в созидательном труде, мира, благополучия и процветания.

С уважением,

Владимир Васильев

временно исполняющий обязанности

главы Республики Дагестан Российской Федерации