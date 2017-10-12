Отмечен Всемирный день борьбы с артритом

Баку, 12 октября, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

В 2016 году в Республиканскую клиническую больницу (РКБ) имени академика М.Миргасымова стационарное лечение в связи с артритами различного происхождения получил 221 пациент, а за 9 месяцев текущего года - 142 пациента.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, эти цифры были озвучены на прошедшем 12 октября в РКБ имени академика М.Миргасымова мероприятии, и посвященном Всемирному дню борьбы с артритом.

Выступивший на мероприятии со вступительной речью главврач Республиканской клинической больницы Тельман Ибадов отметил, что коренные реформы, проводимые в системе здравоохранения страны, оснащенность медицинских учреждений современным оборудованием, повышение квалификации врачей и медицинских работников в конечном итоге приводят к улучшению качества медицинских услуг.

В своих выступлениях ортопед-травматолог отделения травматологии Натиг Алиев и другие отметили, что артрит – серьезное воспалительное заболевание сустава или нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит не только к болевым ощущениям и ограничению движения, но и к инвалидности и утрате трудоспособности. Было отмечено, что нередко артрит возникает при повторяющихся легких травмах, открытых или закрытых повреждениях суставов, при частом физическом перенапряжении или при генетической предрасположенности. Кроме того, развитие артрита провоцируют вирусные и бактериальные инфекции, переохлаждение, физическая и психическая перегрузка и даже чрезмерное курение. В ряде случаев факторы возникновения и механизмы развития болезни выяснены не до конца. Ревматические заболевания влияют на продолжительность жизни больного человека, предрасполагают к процессам атеросклероза и атеротромбоза. Поэтому воспалительные ревматические заболевания обоснованно рассматриваются как факторы риска развития ранних атеросклеротических изменений стенки артерий, следствием которых нередко являются смертельные кардиоваскулярные катастрофы (инфаркт миокарда, инсульт, тромбозы других крупных сосудов).

Было доведено до внимания, что в настоящее время в мире десятки миллионов людей страдают от различных форм артрита, и за последние 20 лет заболеваемость артритом возросла вдвое. Было отмечено, что артроз и артрит - одни из наиболее распространенных заболеваний суставов. Недуги артроз и артрит имеют сходные названия, но у этих заболеваний есть существенные отличия. Отличия артрита и артроза в том, что артроз – хроническая болезнь, которая связана с изменением суставов, главным образом суставного хряща. А артрит является воспалительным заболеванием, и в отличие от артроза могут быть подвержены разные суставы. При лечении артрита используются стационарное, иногда амбулаторное обследование, при артрозе же только амбулаторное. При артрозе тяжелой степени человек может стать инвалидом. Артрит начинается в молодом возрасте, а артроз - в возрасте 50-60 лет. Кроме того, артроз может быть следствием артрита, а также играть роль отдельной самостоятельной болезни.

В завершение мероприятия были даны ответы на интересующие журналистов вопросы.