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    ПОЛИТИКА


    Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются по восходящей

    13.10.2017 [15:53]

    Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

    13 октября Президент Республики Болгария Румен Радев встретился с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Зияфетом Аскеровым.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече речь шла о двусторонних связях, было подчеркнуто, что отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Зияфет Аскеров отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Болгарией.

    Первый заместитель председателя Милли Меджлиса рассказал об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, подчеркнул, что эта проблема препятствует развитию нашей страны.

    Президент Румен Радев сказал, что сотрудничество в разных областях составляет важную часть связей между Азербайджаном и Болгарией. Глава государства отметил, что это сотрудничество создало условия для еще большего сближения наших стран.

     

    AZERTAG.AZ :Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются по восходящей
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