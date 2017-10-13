Отношения между Азербайджаном и Болгарией развиваются по восходящей

Баку, 13 октября, АЗЕРТАДЖ

13 октября Президент Республики Болгария Румен Радев встретился с первым заместителем председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Зияфетом Аскеровым.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на встрече речь шла о двусторонних связях, было подчеркнуто, что отношения между нашими странами развиваются по восходящей. Зияфет Аскеров отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Болгарией.

Первый заместитель председателя Милли Меджлиса рассказал об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, подчеркнул, что эта проблема препятствует развитию нашей страны.

Президент Румен Радев сказал, что сотрудничество в разных областях составляет важную часть связей между Азербайджаном и Болгарией. Глава государства отметил, что это сотрудничество создало условия для еще большего сближения наших стран.