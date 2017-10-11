Отныне в отделение гериатрии АМУ могут обращаться и больные старше 60 лет из регионов

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Отделение гериатрии, созданное впервые в Азербайджане на базе Учебно-терапевтической клиники Азербайджанского медицинского университета (АМУ), осуществляет успешную деятельность в области лечения пожилых людей. В отделение в основном обращаются люди в возрасте старше 60 лет.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе АМУ, гериатрические центры функционируют во многих странах мира. В первую очередь, это связано с тем, что процесс старения организма является одним из актуальных проблем в мире.

По словам заведующего отделением Азады Алекперовой, гериатрия является частью геронтологии: «Геронтология – это медико-биологическая наука, изучающая проблемы старения живых организмов, к которым, конечно же, относится и человек, пытается отодвинуть старость, ищет возможности продлить активный возраст человека. Геронтологи – это учёные, исследующие процессы старения с разных сторон: биологической, медицинской, социальной, психологической. Гериатрия – раздел геронтологии, который занимается медицинской стороной старения: диагностикой болезней, их лечением и предупреждением. К сожалению, «здоровой старости не существует». К 50 годам у человека в среднем четыре – пять хронических болезней. К 80 годам их уже намного больше. В результате развиваются так называемые «гериатрические синдромы. Обычно человек отправляется к участковому терапевту, ходит, пока есть силы, по разным врачам-специалистам, и каждый назначает свое лечение. От многочисленных лекарств появляются побочные эффекты – замкнутый круг. Дело в том, что возраст играет свою роль в проявлении каждой болезни. Это справедливо и для детей, и для стариков. Большинство применяемых лекарств хороши в молодом и зрелом возрасте и дают нежелательный эффект при лечении ребёнка или «возрастного» пациента. Человечество стареет, и в странах с высоким уровнем жизни врачи-гериатры становятся всё более и более востребованы. Заболеваний, причинами которых являются процессы старения, достаточно много», - добавила А.Алекперова.

Заведующая отделением гериатрии отметила, что компенсаторные способности стареющего организма снижены, что приводит к повышению чувствительности к лекарственным средствам и учащению побочных эффектов. Считая болезни и немощь обычными спутниками, люди обращаются к врачу только в крайнем случае, не позволяя избавиться от болезни на ранней стадии. Важно помнить, что появление любого симптома и особенно ухудшение состояния больного требует внимания и тщательного исследования. В отделение гериатрии, созданной на базе Учебно-терапевтической клиники АМУ, могут обращаться все больные старше 60 лет с терапевтическими патологиями. Здесь есть все соответствующие лабораторные и инструментальные методы исследования, при необходимости проводятся консилиумы с участием специалистов узкого профиля. В отделении 15 палат и 31 койка, и в настоящее время здесь работают 17 врачей. Все врачи отделения гериатрии имеют ученую степень и часто участвуют в работе международных конгрессов, симпозиумов и конференций. В следующем месяце Баку посетит директор Международного института старения ООН Марвин Формоза. Он проведет семинар и прочтет лекции по гериатрии в Учебно-терапевтической клинике АМУ. Также мы пригласили профессоров из других зарубежных стран, которые выступят на семинаре с докладами и прочтут лекции о ходе гериатрического синдрома и методах лечения», - добавила заведующая отделением гериатрии.

В завершение А.Алекперова отметила, что отныне в отделении гериатрии также принимаются больные из регионов, и в дальнейшем будут организованы выездные бригады для налаживания гериатрической службы на местах.