Озил и Санчес могут уйти из «Арсенала» в январе

Баку, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Полузащитники Месут Озил и Алексис Санчес могут покинуть «Арсенал» во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Арсен Венгер.

«Да, такой вариант возможен. Как только вы оказываетесь в такой ситуации, вы планируете каждое решение.

Я всегда говорил: тот факт, что мы не подписали контракты с Санчесом и Озилом летом, не означает, что игроки уйдут. Оба игрока счастливы здесь. Надеюсь, ситуация изменится. На данный момент нет точной информации, чтобы что-то объявить», – сказал Венгер.

Контракты Озила и Санчеса заканчиваются в конце текущего сезона.