«ПСЖ» намерен купить Коутиньо летом по просьбе Неймара

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо по-прежнему находится в сфере интересов «ПСЖ».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, парижане пытались приобрести бразильца еще в июле после того, как об этом попросил его соотечественник форвард Неймар, перешедший ранее из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

Футбольный клуб «ПСЖ» готов был повторить предложение каталонцев по трансферу Коутиньо, но тот, несмотря на уговоры Неймара, хотел перебраться на «Камп Ноу», и в итоге «Ливерпуль» заблокировал сделку.

Теперь «ПСЖ» вновь попытается купить Коутиньо по окончании сезона.

Ранее сообщалось, что Неймар попросил французский клуб приобрести полузащитника «Арсенала» Алексиса Санчеса.