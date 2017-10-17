Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ Стали известны некоторые бонусы, прописанные в контракте форварда Неймара с футбольного клуба «ПСЖ». Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за получение «Золотого мяча» игрок сборной Бразилии получит от парижан 3 миллиона евро, что эквивалентно его месячной зарплате. Для получения этой суммы Неймар должен стать призером награды в любой год действия его текущего контракта с «ПСЖ».

AZERTAG.AZ : «ПСЖ» заплатит Неймару 3 млн евро, если он выиграет «Золотой мяч»

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