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    «ПСЖ» заплатит Неймару 3 млн евро, если он выиграет «Золотой мяч»

    17.10.2017 [15:47]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Стали известны некоторые бонусы, прописанные в контракте форварда Неймара с футбольного клуба «ПСЖ».

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, за получение «Золотого мяча» игрок сборной Бразилии получит от парижан 3 миллиона евро, что эквивалентно его месячной зарплате. Для получения этой суммы Неймар должен стать призером награды в любой год действия его текущего контракта с «ПСЖ».

     

    AZERTAG.AZ :«ПСЖ» заплатит Неймару 3 млн евро, если он выиграет «Золотой мяч»
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