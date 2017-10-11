Панама впервые вышла на ЧМ-2018

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

В КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) завершился отборочный турнир ЧМ-2018.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сборная Панамы заняла в группе 3-е место и напрямую пробилась в финальный турнир. Панама сыграет на ЧМ впервые в истории.

Гондурас финишировал четвертым и теперь встретится в матчах плей-офф с Австралией.

Ранее путевки на ЧМ-2018 обеспечили себе Мексика и Коста-Рика, занявшие в группе первые два места.