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    Панама впервые вышла на ЧМ-2018

    11.10.2017 [14:56]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    В КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна) завершился отборочный турнир ЧМ-2018.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сборная Панамы заняла в группе 3-е место и напрямую пробилась в финальный турнир. Панама сыграет на ЧМ впервые в истории.

    Гондурас финишировал четвертым и теперь встретится в матчах плей-офф с Австралией.

    Ранее путевки на ЧМ-2018 обеспечили себе Мексика и Коста-Рика, занявшие в группе первые два места.

    AZERTAG.AZ :Панама впервые вышла на ЧМ-2018
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