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    Парк «Деде Горгуд» охвачен бесплатным Wi-Fi

    05.10.2017 [18:41]

    Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

    С сегодняшнего дня бакинский парк «Деде Горгуд» охвачен бесплатным Wi-Fi.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, количество подключений в рамках проекта «Общественный интернет», реализуемого Обществом с ограниченной ответственностью «Бактелеком», перевалило за миллион.

    Напомним, что бесплатным Wi-Fi обеспечены Площадь государственного флага, Приморский парк, территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», парк Центра Гейдара Алиева, парки «Сахиль», «Сабира», «Хагани», «Ахундова», «Гусейн Джавида», «Самеда Вургуна», «Мугань», «Зимний парк», «Парк офицеров», а также парк, расположенный между Port Baku Residence и Port Baku Mall.

    В ближайшее время завершатся соответствующие работы в парке «Нариманова», куда также будет подключен бесплатный Wi-Fi. До конца года еще несколько парков будут охвачены бесплатным Wi-Fi.

    AZERTAG.AZ :Парк «Деде Горгуд» охвачен бесплатным Wi-Fi
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