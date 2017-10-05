Баку, 5 октября, АЗЕРТАДЖ

С сегодняшнего дня бакинский парк «Деде Горгуд» охвачен бесплатным Wi-Fi.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, количество подключений в рамках проекта «Общественный интернет», реализуемого Обществом с ограниченной ответственностью «Бактелеком», перевалило за миллион.

Напомним, что бесплатным Wi-Fi обеспечены Площадь государственного флага, Приморский парк, территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер», парк Центра Гейдара Алиева, парки «Сахиль», «Сабира», «Хагани», «Ахундова», «Гусейн Джавида», «Самеда Вургуна», «Мугань», «Зимний парк», «Парк офицеров», а также парк, расположенный между Port Baku Residence и Port Baku Mall.

В ближайшее время завершатся соответствующие работы в парке «Нариманова», куда также будет подключен бесплатный Wi-Fi. До конца года еще несколько парков будут охвачены бесплатным Wi-Fi.