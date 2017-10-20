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    Парвиз Шахбазов: Азербайджан может принять участие в ноябрьской встрече ОПЕК

    20.10.2017 [14:24]

    Баку, 20 октября, Нихад Будагов, АЗЕРТАДЖ

    Если Азербайджан получит приглашение на встречу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), которая состоится в конце ноября в Вене, то может принять в ней участие.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом в интервью журналистам сказал министр энергетики Парвиз Шахбазов.

    «В декабре прошлого года в Вене страны члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, в том числе Азербайджан, достигли соглашения о сокращении нефтедобычи. В мае нынешнего года они договорились продлить соглашение до конца первого квартала 2018 года. В конце ноября ожидается проведение очередного заседания министерского совета ОПЕК. Конечно, если Азербайджан получит приглашение на участие в этой встрече, то рассмотрит его»,- сказал министр.

    Парвиз Шахбазов добавил, что Азербайджан всегда с большой ответственностью относится ко всем международным обязательствам. Естественно, соглашение с ОПЕК также не является исключением. «Азербайджан заинтересован в стабильном и сбалансированном рынке. Конечно, одна страна справиться с этим самостоятельно не сможет. Поэтому есть необходимость во взаимодействии в каком-либо формате на международном уровне. Азербайджан присоединился к этой инициативе и будет впредь продолжать идти по этому пути. Последние процессы показывают, что шаги, предпринимаемые в рамках Венского соглашения странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, оправдывают себя. В текущем году нефтяной рынок относительно стабилизировался. Это - большое достижение», - сказал министр.

    П.Шахбазов предполагает, что на ноябрьской встрече ОПЕК состоятся широкие обсуждения, будет проанализирован рынок и приняты решения по дальнейшим шагам. «Безусловно, Азербайджан намерен присоединиться к этим инициативам на международном уровне», - заключил министр энергетики.

    AZERTAG.AZ :Парвиз Шахбазов: Азербайджан может принять участие в ноябрьской встрече ОПЕК
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