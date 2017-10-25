Патриарх Кирилл: Надругательство над религиозными памятниками очень опасно для любого конфликта
AzerTAg.az
Москва, 25 октября, АЗЕРТАДЖ.
Надругательство над религиозными памятниками, религиозной традицией накачивает в политический конфликт энергию религиозных чувств, а это очень опасно для любого конфликта. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в ходе заседания Президиума Межрелигиозного совета России.
Патриарх Кирилл отметил, что недавно по его приглашению в Москву приехали религиозные лидеры Армении и Азербайджана, «чтобы обсудить возможности уврачевания многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе».
«Мы приняли заявление, в котором подчеркивается необходимость защиты памятников религиозного назначения, уважительного отношения к ним. Нами была высказана эта принципиальная позиция, потому что мы ясно осознавали: когда кто-то посягает на святыню, конфликт вспыхивает с новой силой, градус ожесточения достигает критических величин», - сказал он.
Фарида Абдуллаева
собкор АЗЕРТАДЖ
Москва
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