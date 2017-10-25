    • / ОБЩЕСТВО

    ОБЩЕСТВО


    Патриарх Кирилл: Надругательство над религиозными памятниками очень опасно для любого конфликта

    25.10.2017 [14:16]

    Москва, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

    Надругательство над религиозными памятниками, религиозной традицией накачивает в политический конфликт энергию религиозных чувств, а это очень опасно для любого конфликта. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая в ходе заседания Президиума Межрелигиозного совета России.

    Патриарх Кирилл отметил, что недавно по его приглашению в Москву приехали религиозные лидеры Армении и Азербайджана, «чтобы обсудить возможности уврачевания многолетнего конфликта в Нагорном Карабахе».

    «Мы приняли заявление, в котором подчеркивается необходимость защиты памятников религиозного назначения, уважительного отношения к ним. Нами была высказана эта принципиальная позиция, потому что мы ясно осознавали: когда кто-то посягает на святыню, конфликт вспыхивает с новой силой, градус ожесточения достигает критических величин», - сказал он.

    Фарида Абдуллаева

     собкор АЗЕРТАДЖ

    Москва

    AZERTAG.AZ :Патриарх Кирилл: Надругательство над религиозными памятниками очень опасно для любого конфликта
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    25.10.2017 [17:04]
    Ольга Савран: Существующее в Азербайджане законодательство в сфере борьбы с коррупцией полностью соответствует международным стандартам
    25.10.2017 [15:00]
    В Баку начала работу международная конференция по вопросам расследования и уголовного преследования коррупционных преступлений ОБНОВЛЕНО 2
    24.10.2017 [16:30]
    В Азербайджане пройдут V общереспубликанские соревнования по настольным играм среди инвалидов
    24.10.2017 [14:11]
    В течение недели в Национальный центр офтальмологии обратились 2168 больных
    Патриарх Кирилл: Надругательство над религиозными памятниками очень опасно для любого конфликта