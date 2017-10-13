Патрик Верховен: Азербайджан очень профессионально подошел к подготовке конференции Международной ассоциации портов и гаваней

Основное внимание на конференции будет уделено подключению соединительных хабов и создающихся коридоров

Интервью с находящимся в Баку Управляющим директором по политике и стратегии Международной ассоциации портов и гаваней (International Association of Ports and Harbours (IAPH) Патриком Верховеном

Баку, 13 октября, Лачин Султанова, АЗЕРТАДЖ

- Какова основная цель вашего визита в Баку?

- Цель моего визита - обсудить с моими коллегами из порта Баку организацию нашей ежегодной конференции Международной ассоциации портов и гаваней, которая состоится в мае следующего года здесь, в Баку.

- Ваше первое впечатление о городе?

- Очень динамичный город, он намного больше, чем я ожидал. 3 миллиона людей, это немало. Страна, из которой я приехал, Бельгия - маленькая. Наш самый большой город - имеет миллионное население, поэтому для меня Баку – это большой город с изумительной архитектурой. Здесь прекрасно сочетаются памятники истории и современные строения.

- Как идет подготовка к конференции? Какие встречи вы уже провели?

- Я уже провел несколько встреч и могу сказать, что с точки зрения логистики уже сделано многое для проведения конференции. Но цель моего визита - согласовать программу конференции. Мы уже согласовали, что основное внимание будет уделено подключению соединительных хабов и создающихся коридоров. Потому что в этих коридорах сливаются не только грузы, но и люди. Еще одним важным аспектом является расширением международного сотрудничества по этим коридорам. Очень важно также наличие фискального режима, конкурентоспособности хабов. Эти вопросы будут одной из главных тем предстоящей конференции. Немаловажное значение имеет наличие коридоров с экологической точки зрения. Есть два или три измерения, связанные с этой темой.

- Как Вы оцениваете ту подготовку, которую Азербайджан уже осуществил?

- У меня есть опыт в подготовке, управлении, и в работе с принимающей стороной и портами по всей Европе, с такими городами, как Роттердам, Варна, Гамбург, Марсель и т. д. Я руководил организацией европейских портов более 10 лет. Каждый год мы организовывали подобные конференции. Основываясь на моем предыдущем опыте, могу сказать, что Азербайджан очень профессионально подошел к подготовке конференции.

- Вы уже были в новом Бакинском порте, ознакомились с его возможностями. Какое он произвел на вас впечатление?

- Да, я был в порту, побывал в офисе, где меня ознакомили с работой, которая ведутся для реализации первого этапа проекта строительства Бакинского международного морского торгового порта. Ознакомившись с проводимыми там работами, я понял, что когда мы приедем сюда на конференцию, первый этап будет полностью завершен. Порт произвел на меня большое впечатление, я очень доволен увиденным, это очень многообещающий порт. Из представленной презентации я понял, что этот современный порт планирует транспортировку различных видов грузов, а также пытается разработать пассажирскую систему, которая тоже очень важна. Также важно, чтобы начальные инвестиции осуществлялись правительством, чтобы на начальном этапе порт не зависел от иностранного капитала или иностранных инвестиций. И второй этап, который может быть полезен для сохранения стратегического актива порта, – это участие в проекте «Один пояс - один путь». На мой взгляд, это является ключевым вопросом.

- Как вы оцениваете перспективы порта? Азербайджан поставил целью, стать транспортным хабом региона. Какую роль в этом сможет сыграть Бакинский порт?

- С учетом географического расположения, я вижу большую перспективу Бакинского порта. В настоящее время создаются новые транспортные коридоры, которые включают в себя также проекты, в которых участвуют и морской и железнодорожный транспорт. В этом плане Китай выдвинул концепцию «Один пояс - один путь», и Азербайджан присоединился к этой инициативе. Если учесть, что Баку исторически был частью Великого шелкового пути, и сейчас ведется большая работа для того, чтобы возродить этот исторический путь, считаю, что Баку остается перевалочным пунктом и может сыграть важную роль в реализации концепции «Один пояс – один путь».

- На территории порта создается Зона свободной торговли. Как вы считаете, будет ли это способствовать развитию порта?

- Если страна хочет быть конкурентоспособной, то она должна иметь хорошую инфраструктуру, стабильную правовую и финансовую базу. Что касается Зоны свободной торговли, то я думаю, что это сигнал для инвесторов. Потому что конкуренция вокруг этого региона не слишком велика, как в других частях мира. Для инвесторов важными критериями являются инфраструктура, правовая база, фискальный климат, финансовый стимул. Весь этот пакет является интересным для инвесторов.