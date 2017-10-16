Первая в мире страна, отказавшаяся от вырубки леса

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

В Норвегии официально проводится политика «нулевой вырубки лесов». Для того, чтобы сохранить деревья, страна отказалась пользоваться пальмовым маслом и другой продукцией, для изготовления которой необходимо уничтожать лесные массивы.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт National Geographic, на протяжении многих лет Норвегия ведет последовательную политику по защите леса. В 2015 году она направила 1 млрд долларов в Бразилию, на территории которой растет около 60% дождевых лесов Амазонки. Инвестиция помогли сохранить более 85 000 кв.километров тропических лесов. А в общей сложности за последнее десятилетие благодаря поддержке Норвегии и ряда других государств в бразильской Амазонии объем вырубки деревьев снизился более чем на 75 процентов. С 2011 по 2015 годы Норвегия с теми же целями выделила другой южноамериканской стране, Гайане, 250 млн. долларов

Три года назад Норвегия договорилась с Великобританией и Германией объединить усилия, нацеленные на уменьшение объемов вырубки лесов по всему миру, а теперь в стране официально проводится политика «нулевой терпимости» к этой сфере экономики. В частности, здесь больше не закупается продукция «лесного происхождения». Как поясняют экологи, бумага уже давно может производиться путем переработки отходов, для получения топлива и строительных материалов существует множество других источников, а необходимость пальмового масла весьма сомнительна. Кроме того, государственный пенсионный фонд изъял из своего портфеля акции целлюлозо-бумажных, угольных и других компаний, наносящих вред лесным массивам.

По данным Всемирного фонда дикой природы, за год наша планета лишается от 120 000 до 150 000 квадратных километров леса. WWF приводит наглядное сравнение: это сопоставимо с исчезновением 48 футбольных полей каждую минуту. 15 процентов всех выбросов парниковых газов являются результатом обезлесения. Вырубка лесов также увеличивает эрозию почвы, нарушает круговорот воды и влияет на жизнедеятельность миллионов людей.