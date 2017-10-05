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    Первый арабский спутник могут запустить летом 2018 года

    05.10.2017 [18:50]

    Баку, 5 октября, AЗЕРТАДЖ

    Объединенные Арабские Эмираты рассчитывают запустить первый искусственный спутник Земли собственного производства летом 2018 года.

    Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на RiaNovosti, об этом сообщил генеральный директор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби.

    «В следующем году Эмираты запустят спутник для фотосъемок Khalifa-Sat, который полностью сделан в Эмиратах…. эмиратскими инженерами. Думаю, он будет запущен летом 2018 года», — отметил аль-Ахбаби.

    Он рассказал, что для производства спутников ОАЭ стали сотрудничать с другими странами, в том числе с Южной Кореей, куда на пять лет отправили эмиратских инженеров для обучения. Первый эмиратский спутник был сделан в Корее, но уже второй — DubaiSat — наполовину создан в ОАЭ.

    По словам аль-Ахбаби, еще один эмиратский спутник связи Yahsat, который будет покрывать и Южную Америку, планируется запустить летом 2018 года. Кроме того, шесть спутников должны быть созданы в течение трех лет.

    AZERTAG.AZ :Первый арабский спутник могут запустить летом 2018 года
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