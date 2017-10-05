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    ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА


    Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась в Рамана с условиями, созданными в новом здании средней школы села Ханлыг Губадлинского района

    05.10.2017 [19:30]

    Баку, 5 oктября, AЗЕРТАДЖ

    5 октября – в Международный день учителя Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева ознакомилась в поселке Рамана Сабунчинского района Баку с условиями, созданными в новом здании, переданном в пользование для общей средней школы села Ханлыг Губадлинского района.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава Исполнительной власти Губадлинского района Малик Исагов проинформировал Мехрибан ханум Алиеву об условиях, созданных в здании школы.

    Было отмечено, что это учебное заведение сдано в пользование в 2017-2018 учебном году. Строительство здания школы началось в этом году, она была построена и сдана в пользование в течение четырех месяцев. Школа на 196 ученических мест предназначена для детей вынужденных переселенцев из Губадлы и жителей прилегающих территорий.

    Meхрибан ханум Алиева побеседовала с учениками первого класса, обучающихся в школе, поинтересовалась их уроками. Дети сказали, что в школе есть все условия для учебы, пообещали хорошо учиться. В здании, оснащенном самым современным оборудованием, созданы все условия для высококачественного проведения учебного процесса. Ученики в школе учатся с первого по девятый класс. Все кабинеты и лаборатории оснащены необходимым оборудованием, обеспечены учебными пособиями.

    Поинтересовавшись в кабинете информатики компьютерными навыками учащихся, Первый вице-президент Азербайджана пожелала им успехов.

    Первый вице-президент Мехрибан Алиева посмотрела стенд с фотографиями учеников Губадлинского района, поступивших в высшие учебные заведения с высокими баллами.

    В учебном заведении также установлен фотостенд, отражающий новые здания школ, построенных для вынужденных переселенцев из этого района за последние 10 лет.

    Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась также с фотостендом, посвященном встрече спортсменов из Губадлинского района с главой нашего государства Ильхамом Алиевым.

    Meхрибан ханум Алиева посмотрела в спортзале тренировку спортсменов из Губадлы.

    Встретившись с коллективом школы, Мехрибан Алиева поздравила их со сдачей в пользование нового здания учебного заведения и Международным днем учителя.

    «Школьные годы оставляют неизгладимый след в жизни каждого человека. Ваша профессия очень важна»,- сказала Первый вице-президент и пожелала коллективу учебного заведения успехов в деятельности.

    В заключение была сделана фотография на память.

    AZERTAG.AZ :Первый вице-президент Азербайджана ознакомилась в Рамана с условиями, созданными в новом здании средней школы села Ханлыг Губадлинского района
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