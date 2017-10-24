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    Петр Порошенко: Досрочных президентских выборов в Украине не будет

    24.10.2017 [15:12]

    Киев, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

    Досрочных выборов на пост Президента и в Верховную Раду Украины не будет.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время своего выступления на заседании Совета регионального развития.

    По словам П. Порошенко, до начала очередных президентских и парламентских выборов осталось менее года. «Необходимо эффективно использовать этот период, продолжить реформы», - сказал глава Украинского государства.

    Отметим, что очередные президентские и парламентские выборы в Украине пройдут в 2019 году.

    Емиль Гусейнли

    cобкор АЗЕРТАДЖ

    Киев

    AZERTAG.AZ :Петр Порошенко: Досрочных президентских выборов в Украине не будет
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