Письмо с "Титаника" продано в Британии за рекордную сумму

Баку, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Одно из последних обнаруженных писем, написанных на борту "Титаника", продано на аукционе за рекордную сумму - 126 тысяч фунтов (около 166 тысяч долларов), сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на ВВС.

Письмо было написано пассажиром легендарного лайнера, американским бизнесменом Оскаром Холверсоном и предназначалось его матери.

Коллекционеры охотились за этим письмом, поскольку оно было написано 13 апреля 1912 года - за день до того, как построенный на верфях Белфаста трансатлантический лайнер столкнулся с айсбергом.

Насколько известно, это единственное письмо, написанное на гербовой бумаге "Титаника" и ушедшее в воды Атлантики, но уцелевшее.

Этот исторический документ с разводами от морской воды был продан на аукционе Henry Aldridge & Son в графстве Уилтшир покупателю из Британии, который делал ставки по телефону.

Аукционер Эндрю Олдридж описал этого анонимного покупателя как человека, который коллекционирует уникальные исторические предметы.

Автор письма, успешный предприниматель Оскар Холверсон, написал его своей матери, путешествуя на обреченном на гибель корабле со своей женой Мэри.

Супруги поднялись на борт "Титаника" в Саутгемптоне, рассчитывая доплыть до своего родного Нью-Йорка. Холверсон, как явствует из письма, совершенно очевидно, был в восторге от всего вокруг, описывая матери "этот гигантский корабль, обставленный, как роскошный отель".

Обладавший своеобразной манерой письма предприниматель также рассказывает о том, как он видел на борту корабля "самого богатого человека" того времени - Джона Джейкоба Астора и его жену.

"Он выглядит совершенно, как обычный человек, даже несмотря на то, что у него миллионы. Они сидят на палубе вместе со всеми нами", - пишет Холверсон.

Письмо было выставлено на торги со стартовой ценой в 60-80 тысяч фунтов.