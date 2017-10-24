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    По приглашению Фонда Гейдара Алиева воспитанники Московского детского дома побывали в Азербайджане ВИДЕО

    24.10.2017 [14:24]

    Баку, 24 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Завершилась программа визита воспитанников Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» России, которые 16 октября по приглашению Фонда Гейдара Алиева приехали в Азербайджан.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Фонде, дети, лишенные родительской опеки, за время пребывания в Баку ознакомились с достопримечательностями столицы, приняли участие в различных развлекательных программах, а также совершили поездку в Губинский район.

    В ходе знакомства с Центром Гейдара Алиева гостям была предоставлена подробная информация о Музее Гейдара Алиева, жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также об истории и искусстве Азербайджана. Организованные в центре выставки «Жемчужины Азербайджана: на потоке истории», «Куклы в искусстве», «Модернизм и мода» произвели на гостей приятные впечатления.

    Для московских гостей были организованы прогулки по Ичеришехер. Здесь они побывали во Дворце Ширваншахов, получили информацию об истории Девичьей башни.

    Подростки вместе с воспитанниками детского дома номер 1 Низаминского района Баку приняли участие в работе различных кружков, в занятиях по танцам, музыке, рисованию и др.

    Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию «Наш дом» побывали также в Центре по уходу за животными IDEA. Детям была предоставлена подробная информация об условиях работы центра, работе по уходу за животными и др.

    Дети совершили также экскурсию в Губу и Гобустанский государственный историко-художественный заповедник. Московские дети побывали в Губинском мемориальном комплексе геноцида, ознакомились с достопримечательностями, получили информацию об истории наскальных изображений Гобустана. Гости отметили, что их первый визит в Азербайджан стал незабываемым, и сказали, что хотели бы вновь приехать в эту прекрасную страну.

    Напомним, что при поддержке Фонда Гейдара Алиева воспитанники детских домов Баку в августе текущего года побывали в столице России.

    Фонд Гейдара Алиева постоянно проявляет заботу о детях, лишенных родительской опеки. Осуществляемый Фондом данный проект создает возможности для организации плодотворного досуга детей, служит повышению их мировоззрения и помогает им найти новых друзей.

    AZERTAG.AZ :По приглашению Фонда Гейдара Алиева воспитанники Московского детского дома побывали в Азербайджане ВИДЕО
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