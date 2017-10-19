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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    По случаю Международного дня кулинарии в UNEC прошла благотворительная акция

    19.10.2017 [18:24]

    Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

    В UNEC по случаю Международного дня кулинарии состоялась благотворительная акция.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в UNEC, на акции, состоявшейся по инициативе студентки 3-го курса факультета технологии и дизайна Фидан Назарали, были представлены поделки студентов, обучающихся по специальности «Инженерия пищевых продуктов». Студенты UNEC осуществили продажу различного ассортимента кондитерских и мучных изделий. В интересной акции принял участие также генеральный директор Центра национальной кулинарии Азербайджана Таир Амирасланов.

    Высоко оценив проведение Международного дня кулинарии в UNEC, Т.Амирасланов отметил внимательное отношение студентов к международным процессам, подчеркнул значение проведенной акции с точки зрения пропаганды национальной кухни страны. Выразив свое отношение к кондитерским и мучным изделиям студентов, генеральный кулинар с уверенностью сказал, что в будущем они станут профессиональными инженерами и кулинарами.

    Т.Амирасланов за организацию Международного дня кулинарии среди студентов представил дипломы Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана заведующей кафедрой «Технологии пищевых продуктов» Мехрибан Магеррамовой и активным студентам UNEC.

    Акция, состоявшаяся при организации кафедры «Технология пищевых продуктов» и Комитета студенческого профессионального союза UNEC продлится 2 дня. Средства, вырученные студентами UNEC, будут представлены воспитанникам детского дома номер 3 и ясли номер 1.

    AZERTAG.AZ :По случаю Международного дня кулинарии в UNEC прошла благотворительная акция
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