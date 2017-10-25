Почтена память всемирно известного певца и композитора Муслима Магомаева ВИДЕО

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

25 октября день кончины народного артиста Азербайджана и СССР Муслима Магомаева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, известные деятели культуры и искусства, представители общественности побывали в Аллее почетного захоронения, возложили венок и цветы к могиле Муслима Магомаева.

Выступивший на церемонии заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев довел до внимания, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики «О проведении 75-летнего юбилея Муслима Магомаева» в этом году в нашей стране проводится цикл мероприятий. Творчество всемирно известного певца и композитора и в советский период, и после восстановления независимости Азербайджанской Республики находилось в центре внимания великого лидера Гейдара Алиева. Его заслуги были удостоены самых высших государственных наград, в том числе орденов «Истиглал», «Шараф». После кончины М.Магомаева одна из музыкальных школ города Баку была названа его именем, в доме, где он жил, установлена памятная доска. В Москве и в Баку в Аллее почетного захоронения воздвигнуты памятники Муслиму Магомаеву. 28 октября в Центре Гейдара Алиева состоится торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Муслима Магомаева.

Посол Российской Федерации в Азербайджане Владимир Дорохин рассказал о своеобразной исполнительской манере, богатом творчестве и феноменальном таланте Муслима Магомаева. Было доведено до внимания, что несмотря на то, что гениального певца сегодня нет с нами, но его имя, творчество не только не забываются, а наоборот, еще глубже оставляют след в памяти.

Кинорежиссер, народный артист Эльдар Кулиев рассказал о любви великого певца к Баку, отметил, что музыка, написанная им к стихам С.Есенина «Прощай, Баку», исходит от этой любви, эта песня как бы стала его завещанием.

Народный художник Фархад Халилов отметил, что как бы люди не старались сказать что-то новое про Муслима Магомаева, самое новое слово про себя певец сказал своим творчеством, своей безграничной любовью к Баку. Тот, кто смог полюбить Муслима, он – духом бакинец. Муслим Магомаев ни один день своей жизни не представлял без Баку. Его творчество не ограничивалось только исполнением песен, он был также композитором и художником.

М.Магомаев родился в Баку. Впервые он привлек внимание зрителей в 1962 году в Хельсинки на молодежном фестивале. Тогда он стал лауреатом фестиваля за исполнение песен «Бухенвальдский набат» и «Хотят ли русские войну?». В 1963 году своими концертами Магомаев в подлинном смысле слова покорил Москву. Его выступления вызвали широкий резонанс. Муслим Магомаев одинаково великолепно исполнял как эстрадные песни, так и оперные арии. В 1964 году он прошел стажировку в миланском театре «Ла-Скала» в Италии.

Было подчеркнуто, что после возвращения из Милана Муслим Магомаев выступал в операх «Тоска» и «Севильский цирюльник» в крупнейших городах Советского Союза. В 1966 и 1969-х годах гастроли Магомаева в известном парижском театре «Олимпия» завоевали огромный успех. В 1969 году певец был удостоен первой награды на фестивале в Сопоте. В 1973 году он был удостоен почетного звания Народный артист СССР. В 1975-1989 годах Магомаев был художественным руководителем созданного им Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра.

Певец регулярно принимал участие в правительственных концертах и праздничных программах советского телевидения. Герой мультипликационного фильма «По следам бременских музыкантов» Трубадур поет серенаду о любви голосом Муслима Магомаева.

В дискографию Муслима Магомаева входят более 45 граммофонных пластинок, а также 15 компакт-дисков, в том числе диски «Благодарю тебя» (1995), «Арии из опер и мюзиклов. Неапольские песни» (1996), «Звезды советской эстрады. Муслим Магомаев» (2001), «Любовь – моя песня. Страна иллюзий» (2011) и др.

Его заслуги безграничны. Несравненное творчество М.Магомаева оставило неизгладимый след в сердцах людей.