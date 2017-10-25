Почтение к памяти великого лидера Гейдара Алиева и шехидов

Баку, 25 октября, АЗЕРТАДЖ

25 октября участники 8-й встречи Сети правоохранительных органов Сети по борьбе с коррупцией для Восточной Европы и Центральной Азии (ACN) на тему «Расследование коррупционных преступлений и уголовное преследование: конфискации доходов, полученных преступным путем, восстановление имущества и независимость прокуроров», проходившей в Баку по совместной инициативе Прокуратуры Азербайджанской Республики, Комиссии по борьбе с коррупцией Азербайджанской Республики, Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), почтили в Аллее почетного захоронения память архитектора и созидателя нашего современного независимого государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем, посетив Шехидляр хиябаны, участники мероприятия почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».