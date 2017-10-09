Почтение памяти великого лидера Гейдара Алиева и шехидов
AzerTAg.az
Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ
9 октября участники проходящей в Баку региональной конференции на тему киберпреступности, посетив Аллею почетного захоронения, почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы на ее могилу.
Затем участники конференции, прибыв в Шехидляр хиябаны, почтили память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и территориальную целостность нашей страны, возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».
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