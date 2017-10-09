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    Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО

    09.10.2017 [11:38]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    9 октября под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства открыл заседание вступительной речью.

    Затем с докладами выступили министр образования Микаил Джаббаров, председатель Открытого акционерного общества «Азеравтойол» Салех Мамедов, генеральный директор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

    Президент Ильхам Алиев выступил на заседании с заключительной речью.

    AZERTAG.AZ :Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО
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    Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития девяти месяцев 2017 года и предстоящим задачам ВИДЕО