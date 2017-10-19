Подписан Договор о долгосрочном сотрудничестве между Национальным центром онкологии и компанией «Orfit Industries»

Баку, 19 октября, Азиз Мамедов, АЗЕРТАДЖ

19 октября в Национальном центре онкологии (НЦО) Азербайджана состоялось подписание Договора о долгосрочном сотрудничестве (5 лет) между этим медучреждением и компанией «Orfit Industries» (Бельгия).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, документ подписали первый заместитель генерального директора Национального центра онкологии, профессор Азиз Алиев и президент компании «Orfit Industries» Стивен Кайперс.

Выступивший на церемонии подписания профессор Азиз Алиев подчеркнул, что в настоящее время Центр благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджана оснащен новейшей медицинской техникой, в том числе мобильным диагностическим комплексом, устранена проблема с обеспечением онкологических больных противоопухолевыми препаратами. Национальный центр онкологии, обладающий богатой материально-технической базой и сильным кадровым потенциалом, можно уже ставить в один ряд с ведущими онкологическими центрами мира. Сотрудники центра оказывают высококачественные онкологические услуги, проводят раннюю диагностику злокачественных опухолей, современное хирургическое, лучевое и лекарственное лечение этих больных, а также осуществляют масштабные научные исследования с целью дальнейшего усовершенствования существующих методов лечения. В отделении лучевой терапии НЦО ежегодно проводится радиотерапия 3000-3500 пациентам.

Профессор А.Алиев также рассказал о сотрудничестве Центра онкологии с ведущими клиниками и компаниями мира в этой сфере. Было доведено до внимания, что в октябре 2014 года между НЦО и американской компанией «Varian Medikal Sistem», проектирующей и выпускающей современные технологии для радиотерапии злокачественных опухолей, подписано Соглашение о сотрудничестве, тем самым Национальный центр онкологии получил статус официального референс-центра. Помимо этого, в 2015 году Клинико-биохимической лаборатории НЦО компанией «Roche Tissue Diagnostics» (Швейцария) присвоен статус референс-центра по странам Южного Кавказа и Центральной Азии. Кроме того, в ноябре 2015 года был подписан Договор о долгосрочном сотрудничестве между НЦО Азербайджана и Онкологическим центром им. М.Д.Андерсона (MD Anderson Cancer Center, США). Сегодня Национальный центр онкологии является головной структурой, занимающейся координацией научно-методических и профилактических работ, проводимых по оказанию квалифицированной онкологической помощи, оказываемой населению республики.

Было отмечено, что компания «Orfit Industries» будет организовывать практические занятия по радиотерапии и по клиническим программам, посвященные современным методам радиотерапии для зарубежных врачей. Одновременно предусматривается проведение семинаров как для радиационных онкологов Азербайджана, так и для других специалистов - физиков, инженеров и техников. Отмечалось, что освоение таких передовых методов, как радиотерапия, стереотаксическая радиохирургия и лучевая терапия, является очень сложной задачей. Такой метод лечения требует наличия высококвалифицированных кадров и современного оборудования. В этом направлении в Национальном центре онкологии проводится целенаправленная работа. В отделении лучевой терапии функционируют оснащенные суперсовременными компьютерными программами 5 высокоэнергетических линейных ускорителей для брахитерапии, компьютерный симулятор-томограф и другая аппаратура.

В свою очередь, Стивен Кайперс напомнил, что 19 января 2015 года было подписано соглашение о сотрудничестве между Национальным центром онкологии, являющимся ведущим онкологическим учреждением Азербайджана и всего Кавказского региона, и компанией «Orfit İndustries». Согласно этому соглашению, Национальный центр онкологии получил статус учебно-испытательного центра. Документ создает возможности для расширения сотрудничества между партнерами, доставки современных технологий в Азербайджан в более короткие сроки, проведения широкого обмена мнениями с зарубежными специалистами. Вместе с тем, подписанное соглашение подтверждает признание другими ведущими мировыми клиниками высокого уровня услуг, оказываемых онкологическим больным в Национальном центре онкологии. Помимо этого, соглашение предусматривает организацию клинической практики и исследований, в том числе научных и просветительных мероприятий.

Проинформировав о деятельности своей компании, Стивен Кайперс отметил, что компания Orfit Industries является мировым поставщиком ведущих систем и оборудований, обеспечивающих иммобилизацию и размещение больных во время лучевой терапии. Было отмечено, что статус международного учебно-испытательного центра получают только те клиники, которые оснащены самыми новейшими медицинскими оборудованиями и имеющие высококвалифицированных специалистов, обладающих большим опытом в диагностике и лечении больных. Подобные клиники имеются лишь в 7 странах Европы, что в очередной раз подтверждает уровень НЦО Азербайджана. Принимая во внимание все вышесказанное было принято продлить Договор о сотрудничестве еще на 5 лет.

В своем выступлении посол Королевства Бельгии в нашей стране Берт Шуфс отметил, что повышение уровня медицинского обслуживания онкобольных в НЦО, отвечающего общеевропейским стандартам, следует в первую очередь оценить как результат прогрессивной гуманитарной политики Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Подписанный Договор о долгосрочном сотрудничестве является подтверждением признания другими лидирующими клиниками и компаниями мира в этой сфере высокого уровня онкологической помощи, оказываемой в Национальном центре онкологии Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики.