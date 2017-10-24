Подписан меморандум между Академией государственного управления и Университетом государственной службы Венгрии

Будапешт, 24 октября, АЗЕРТАДЖ

24 октября в Будапеште состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Академией государственного управления (АГУ) при Президенте Азербайджанской Республики и Университетом государственной службы Венгрии в области непрерывного обучения руководящих кадров государственного управления, реализации стратегии подготовки государственных служащих.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимали участие ректор Академии государственного управления, академик Урхан Алекберов, посол Азербайджана в Венгрии Вилаят Гулиев, высокопоставленные официальные представители Венгрии, заведующий отделом научной организации АГУ, доцент Раджаб Рагимли, сотрудники нашего посольства.

Выступив после церемонии подписания с докладом на тему «Подготовка государственных служащих во имя эффективного управления и устойчивого развития: опыт Азербайджана», академик Урхан Алекберов подробно рассказал об истории Азербайджана, происходящих в нашей стране политических, экономических процессах. Коснувшись успешно продолжаемых в настоящее время Президентом Ильхамом Алиевым политических и экономических реформ, основа которых была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, ректор отметил место и роль Азербайджана в современной системе международных отношений. Он также довел до внимания участников анализ инновационного прогресса нашей страны, проведенный на основе оценок ООН, Всемирного банка и других влиятельных международных структур. Ректор подчеркнул, что большие успехи, достигнутые страной за короткий срок в экономической и социальной сферах, ее инициативы мирового значения, направленные на решение вызовов ХХI века, растущий с каждым годом международный авторитет Азербайджана превратили страну в регионального и глобального лидера во многих направлениях. За последние 10 лет в нашей стране была создана экономическая база для устойчивого развития. В последние годы Азербайджан по многим показателям устойчивого развития и социальным индикаторам опережает большинство стран «Большой двадцатки» и «Большой семерки». В корне этих успехов лежат лишь хорошее управление и комбинация деятельности государственных институтов, гражданского общества и частного сектора. Очень важной в этом направлении представляется деятельность Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой.

Коснувшись деятельности Академии государственного управления, Урхан Алекберов отметил, что большинство работающего здесь преподавательского состава играет важную роль в политическом управлении страны. Напомнив о реформах, проводимых в области системы государственного управления, достигнутых успехах, ректор подчеркнул, что сегодня в Азербайджане сформировалась гибкая система государственной службы. Он отметил неоценимую деятельность общенационального лидера Гейдара Алиева, направленную на формирование государственного управления и развитие государственной службы в стране, рассказал о заслугах Президента Ильхам Алиева в инновационном развитии государственного управления в независимом Азербайджане. Ректор также поделился с участниками встречи мыслями об успешных результатах и значении мер, принимаемых в области формирования человеческого потенциала в стране, усовершенствования системы непрерывной подготовки государственных служащих, как составной части данной политики. Академик отметил, что осуществляемые в нашей стране меры не только повышают качество человеческого потенциала, но и играют важную роль в построении системы государственного управления, отвечающей требованиям динамично развивающегося общества.

Затем были даны ответы на вопросы, интересующие стороны.

Парвана Гараева

собкор АЗЕРТАДЖ

Будапешт