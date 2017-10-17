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    ЭКОНОМИКА


    Подписан меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Беларуси

    17.10.2017 [12:42]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Между Национальной конфедерацией организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики (НКПА) и Торгово-промышленной палатой Беларуси подписан меморандум о сотрудничестве.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, меморандум подписали президент НКПА Мамед Мусаев и руководитель ТППБ Владимир Улахович.

    Отметим, что церемония подписания состоялась в рамках прошедшего в Баку 17 октября азербайджано-белорусского бизнес-форума.

    AZERTAG.AZ :Подписан меморандум о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой Беларуси
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