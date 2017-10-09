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    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Подписан протокол по развитию обучения на турецком языке  между UNEC и Бакинским институтом Юнуса Эмре

    09.10.2017 [17:38]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    Директор Бакинского института Юнуса Эмре Ибрагим Йылдырым и другие сотрудники института посетили Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Департамента маркетинга и коммуникации университета, на встрече ректор, профессор Адалят Мурадов, подчеркнув значение связей с турецкими вузами для UNEC, отметил всесторонние условия, созданные в направлении развития сотрудничества. А.Мурадов отметил, что осуществление обмена студентами и преподавателями в рамках заключенных в последнее время двусторонних соглашений, программ двойного диплома, реализации программы Мовланы с около 50 университетами являются образцовым примером динамики развития указанных отношений.

    Гости высоко оценили расширение отношений UNEC, самого крупного экономического профиля университета на Южном Кавказе с высшими учебными заведениями Турции. Было отмечено, что такое сотрудничество создает благоприятные условия в обучении турецкому языку в UNEC.

    В рамках встречи был подписан протокол по развитию обучения на турецком языке между UNEC и Бакинским институтом Юнуса Эмре. Протокол предполагает применение «Модели Института Юнуса Эмре», разработанной в соответствии со стандартами Европейского языкового портфеля и международного обучения языку при обучении турецкому языку в UNEC. В соответствии с документом UNEC и Бакинский институт Юнуса Эмре продолжат совместные научные исследования в направлении обучения турецкому языку.

    AZERTAG.AZ :Подписан протокол по развитию обучения на турецком языке  между UNEC и Бакинским институтом Юнуса Эмре
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    Подписан протокол по развитию обучения на турецком языке  между UNEC и Бакинским институтом Юнуса Эмре