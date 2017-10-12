Подписана Декларация между парламентами Азербайджана и Белоруссии

Минск, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

12 октября председатель Милли Меджлиса Октай Асадов, председатель Совета Республики Беларусь Михаил Мясникович и председатель Палаты представителей парламента Беларуси Владимир Андрейченко подписали Декларацию по итогам официального визита делегации Азербайджана в Минск.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в декларации отмечен вклад парламентов Азербайджана и Беларуси в развитие связей между двумя странами в торгово-экономической, культурной, научной сферах, а также в области образования.

В церемонии подписания приняли участие председатели комитетов Милли Меджлиса Зияд Самедзаде, Фуад Мурадов, депутаты Ханлар Фятиев, Ульвия Агаева, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сяфа Мирзоев, посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов и другие.