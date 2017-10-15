Подразделения Вооруженных сил Армении 112 раз нарушили режим прекращения огня

Баку, 15 октября, АЗЕРТАДЖ

Подразделения Вооруженных сил Армении в течение суток 112 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта, используя также крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Министерстве обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе, в селе Паравакар и на безымянных высотах в Иджеванском районе Республики Армения, подверглись обстрелу наши позиции, дислоцированные в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Кемерли, Фарахли , Гызылгаджилы и Бала Джафарли Газахского района, с позиций, находящихся в селах Мосесгех , Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, с позиций на безымянных высотах на территории Красносельского района - наши позиции на безымянных высотах в Гядабейском районе.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Намирли, Шураабад,Тагибейли, Баш Гарванд, Гарагашлы, Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского , Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.