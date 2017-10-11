Подразделения вооруженных сил Армении 116 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 116 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах в Иджеванском районе, в селах Неркин Кармирагбур, Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Кемерли, Фарахли, Гызылгаджилы, Бала Джафарли Газахского района, в селах Гаджиалылы, Агдам, Агбулаг и Мунджуглу Товузского района, на безымянных высотах на территории Гядабейского района Азербайджанской Республики.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Немирли, Тагибейли, Шыхлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.