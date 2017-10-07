Подразделения вооруженных сил Армении 90 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО

Баку, 7 октября, АЗЕРТАДЖ

Формирования вооруженных сил Армении в течение суток 90 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Бердаван, Довех, Барекамаван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кемерли Газахского района, с позиций, находящихся в селе Чинари и на безымянных высотах в Бердском районе, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Коханеби, Эсрик Джырдахан, Агбулаг и на безымянных высотах в Товузском районе, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагибейли, Шихлар, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района, Нюзгер и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.