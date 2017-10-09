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    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 132 раза нарушили режим прекращения огня ВИДЕО

    09.10.2017 [11:15]

    Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 132 раза нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селе Кохнегышлаг Агстафинского района, в селах Фарахли, Джафарли Газахского района, с позиций, находящихся в селах Мосесгех, Чинари и Айгедзор Бердского района, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу, Гаралар Товузского района, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Тагибейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Гарагашлы, Сарыджалы, Аджарлы, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер Физулинского района, Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

     

    AZERTAG.AZ : Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 132 раза нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
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