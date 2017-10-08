    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 87 раз нарушили режим прекращения огня

    08.10.2017 [11:52]

    Баку, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

    Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 87 раз.

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Довех, Шаваршаван и на безымянных высотах в Ноемберянском районе, на безымянных высотах в Иджеванском районе Армении, были обстреляны наши позиции, дислоцированные в селах Кемерли,Фарахли, Гушчу Айрым, Гызылгаджилы Газахского района, с позиций, находящихся в селах Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах в Бердском районе, были обстреляны наши позиции, расположенные в селах Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах в Товузском районе, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Красносельского района, - наши позиции, находящиеся в селах Гейали, Заманлы и на безымянных высотах в Гядабейском районе.

    Позиции наших Вооруженных сил были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Ярымджа Тертерского района, Немирли, Шураабад, Баш Гервенд, Джавахирли, Абдинли, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдлер, Горадиз Физулинского района и Нюзгер Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.

    AZERTAG.AZ :Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 87 раз нарушили режим прекращения огня
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Новости по теме
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 125 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    19.09.2017 [10:45]
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 125 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 155 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    30.08.2017 [10:57]
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 155 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 119 раз ВИДЕО
    21.08.2017 [10:51]
    Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 119 раз ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 124 раза ВИДЕО
    14.08.2017 [11:12]
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня 124 раза ВИДЕО
    Другие новости раздела
    08.10.2017 [17:10]
    Начался официальный визит министра обороны Азербайджана в Беларусь
    07.10.2017 [11:09]
    Подразделения вооруженных сил Армении 90 раз нарушили режим прекращения огня ВИДЕО
    06.10.2017 [16:22]
    Военнослужащие поздравили учителей Джоджуг Мерджанлы с профессиональным праздником
    06.10.2017 [10:26]
    Армянская армия 104 раза нарушила режим прекращения огня ВИДЕО
    Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток 87 раз нарушили режим прекращения огня