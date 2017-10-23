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    Похоронен военнослужащий, ставший шехидом в результате армянской провокации

    23.10.2017 [15:12]

    Саатлы, октября, АЗЕРТАДЖ

    Тело, ставшего шехидом солдата Вооруженных сил Азербайджана Зейналова Джаббара Фируддин оглу, погибшего в результате нарушения режима прекращения огня вооруженными силами Армении, сегодня было доставлено в село Гейдарабад Саатлинского района и предано земле.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии похорон приняли участие близкие шехида, рядовой и офицерский состав воинской части, в которой он служил, руководство Исполнительной власти Саатлинского района, сотрудники Министерства обороны, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. Флаг Азербайджана, которым был обернут гроб, передан отцу шехида.

    На могилу шехида Зейналова Джаббара, похороненного под звуки оружейного салюта, были возложены венок и гвоздики.

    Отметим, что военнослужащий Вооруженных сил Азербайджана Зейналов Джаббар Фируддин оглу, 1999 года рождения, стал шехидом 22 октября.

    AZERTAG.AZ :Похоронен военнослужащий, ставший шехидом в результате армянской провокации
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