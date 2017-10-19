Баку, 19 октября, АЗЕРТАДЖ

19 октября премьер-министр Азербайджанской Республики Артур Раси-заде встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с первым заместителем премьер-министра, министром экономики и торговли Украины Степаном Кубивом.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе Кабинета Министров, с удовлетворением подчеркнув на встрече, что политические, экономические и культурные связи между Азербайджаном и Украиной успешно продолжаются, премьер-министр Артур Раси-заде отметил важность дальнейшего расширения торгово-экономического сотрудничества на взаимовыгодных основах. Сообщив о возможности реализации совместных проектов по многим отраслям экономики, премьер-министр напомнил, что имеется широкий потенциал для взаимодействия в области транспорта, логистики, промышленности, энергетики, аграрного сектора, туризма и др.

В контексте необходимой для межстранового сотрудничества региональной стабильности премьер-министр Артур Раси-заде обратил внимание гостей на армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт и довел до внимания, что осуществляемая руководством Армении политика агрессивного сепаратизма представляет опасность не только для региона, но и всего мира в целом.

Выразив премьер-министру Азербайджана признательность за встречу, первый заместитель премьер-министра Украины, министр экономики и торговли Степан Кубив сказал, что уделяет большое внимание всесторонним связям с нашей страной. Он отметил, что с точки зрения обмена опытом проявляет интерес ко многим экономическим успехам, достигнутым в нашей республике, непосредственному ознакомлению с работой соответствующих промышленных и технологических структур.

Коснувшись армяно-азербайджанского, нагорнокарабахского конфликта, Степан Кубив подчеркнул, что они однозначно являются сторонниками урегулирования конфликта исключительно в рамках норм международного права, на основе принципов территориальной целостности и неприкосновенности границ Азербайджана.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.