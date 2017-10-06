Помощник Президента: К сожалению, мы часто становимся свидетелями нарушения в СМИ норм и принципов государственного языка

Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Азербайджанский язык прошел различные исторические этапы, пока не достиг своего нынешнего уровня. Периоды руководства Азербайджаном общенационального лидера Гейдара Алиева были особенно знаменательны. Достаточно только отметить, что несмотря на протесты Москвы благодаря его принципиальной позиции азербайджанский язык в Конституции Азербайджанской ССР 1978 года был закреплен в качестве государственного языка. В этот период была проделана большая работа по развитию печати, культуры, науки и образования на азербайджанском языке, достигнуто усиление общественно-политической и культурной позиции государственного языка.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам профессор Али Гасанов на конференции «Роль СМИ в сохранении и развитии азербайджанского литературного языка».

Помощник Президента сказал, что определение языковой политики независимого Азербайджанского государства также связано с именем великого лидера. Отметив, что одним из важных шагов, предпринятых в деле укрепления национально-духовного, политико-правового статуса азербайджанского языка, было подписание в июне 2001 года Указа «О совершенствовании применения государственного языка», Али Гасанов сказал: «В Указе показаны пути исторического развития азербайджанского языка, а также его роль и функция как атрибута независимой государственности, всесторонне рассмотрено состояние применения в течение предыдущих 10 лет. В то же время, определив проблемы и недостатки, были даны соответствующие указания об их устранении, и конкретно с 1 августа 2001 года принято решение о переходе на азербайджанский алфавит с латинской графикой. Другим Указом Гейдара Алиева от 9 августа того же года 1 августа был объявлен Днем азербайджанского алфавита и азербайджанского языка. Очередным важным шагом было вступление в силу в сентябре 2002 года Закона «О государственном языке в Азербайджанской Республике». Данный закон в соответствии с Конституцией страны регулирует правовой статус азербайджанского языка в Азербайджанской Республике в качестве государственного языка».

Али Гасанов также отметил, что широко развернувшийся в современный период процесс глобализации коснулся также сферы использования государственного языка. Стремительное усвоение человеком непрерывно усовершенствованных информационно-коммуникационных систем, технологических новшеств, повышение возможностей беспрепятственного информационного обмена, наряду с тем, что обогащают государственный язык, также подвергают его негативным воздействиям. «Эти явления отчетливо просматриваются как в обществе, так и в печати. К сожалению, зачастую мы становимся свидетелями использования в средствах массовой информации, в том числе электронных СМИ, слов и выражений, не соответствующих нормам и принципам государственного языка. Учитывая эти факторы, Президент Ильхам Алиев в мае 2012 года подписал Распоряжение «О государственной программе по использованию азербайджанского языка в условиях глобализации в соответствии с требованиями времени и развитию языкознания в стране». В Распоряжении подчеркивается, что в использовании нашего языка на различных уровнях, в частности в СМИ, сегодня имеется серьезные расхождения от фонетических, синтактических и семантических норм.