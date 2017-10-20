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    ПОЛИТИКА


    Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Франции

    20.10.2017 [14:58]

    Президент Эммануэль Макрон: Мы заинтересованы в дальнейшем развитии отношений с Азербайджаном

    Париж, 20 октября, АЗЕРТАДЖ

    Посол Азербайджанской Республики во Французской Республике Рахман Мустафаев вручил верительные грамоты Президенту этой страны Эммануэлю Макрону.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Президент Франции поздравил посла с назначением на должность и пожелал ему успехов в деятельности.

    Посол Р.Мустафаев передал приветствия и добрые пожелания Президента Азербайджана Ильхама Алиева Президенту Эммануэлю Макрону.

    Выразив удовлетворение высоким уровнем двусторонних связей, Президент Франции отметил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений. Он просил передать Президенту Азербайджана свои добрые пожелания и намерения о совместной деятельности для еще большего развития азербайджано-французских отношений.

    Президент Франции выразил заинтересованность в расширении связей с Азербайджаном в области экономики, образования и культуры.

    Коснувшись развития отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном, глава государства отметил, что Франция готова оказать поддержку нашей стране. Он отметил важность сохранения стабильности в нагорно-карабахском конфликте.

    Посол Р.Мустафаев отметил, что Азербайджан является главным партнером Франции в регионе Южного Кавказа, подчеркнул, что наше сотрудничество охватывает многие сферы, начиная с космоса до глубин Каспийского моря. Было отмечено, что существуют большие возможности для активизации связей в области экономики и инвестирования. Он отметил, что самый крупный французский университет в регионе функционирует в Баку и довел до внимания, что это является наглядным свидетельством нашей заинтересованности в развитии сотрудничества с Францией. Дипломат отметил значимость продолжения политического диалога на самом высоком уровне.

    Посол отметил, что в будущем году будет отмечен 100-летний юбилей первой на мусульманском востоке демократической республики – Азербайджанской Демократической Республики, где женщинам было предоставлено избирательное право намного раньше, чем в европейских странах. Он довел до внимания, что в Париже знают об Азербайджанской Демократической Республике, и первым государством, признавшим ее, была Франция, и подчеркнул, что это событие послужит сближению отношений между нашими странами и народами.

     

    Шахла Агаларова

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Париж

    AZERTAG.AZ :Посол Азербайджана вручил верительные грамоты Президенту Франции
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