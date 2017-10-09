Поющий пастух из Азербайджана исполнил песни Рашида Бейбутова на сцене «O ses Türkiye» ВИДЕО

Баку, 9 октября, АЗЕРТАДЖ

Пастух из села Гачаг Нефтчалинского района Азербайджана Парвин Сафаров, прославившийся в социальных сетях благодаря своему пению, принял участие в слепом прослушивании проекта «O ses Türkiye», выходящего в эфир на турецком канале TV8.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, исполнив на слепом прослушивании песню из репертуара Рашида Бейбутова «Nazəndə sevgilim», Парвин Сафаров покорил своим голосом всех четверых членов профессионального жюри проекта, в состав которого входят Хадисе, Мурат Боз, Хакан Озогуз и Йылдыз Тильбе.

Участие в «O ses Türkiye» П.Сафаров продолжит в команде Мурата Боза.

Отметим, что поющего пастуха из Азербайджана команда «O ses Türkiye» нашла в социальных сетях и пригласила на шоу, а ведущий проекта Аджун Илыджалы осуществил мечту П.Сафарова, поручив организовать ему экскурсию по Стамбулу, который певец мечтал посетить.