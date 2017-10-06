Баку, 6 октября, АЗЕРТАДЖ

Позиции России и Саудовской Аравии по сделке ОПЕК+ схожи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, министр энергетики Российской Федерации Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что договоренности будут пролонгированы, если рынок нефти не сбалансируется.

«В принципе наши позиции похожи, мы рассуждаем в едином русле. Основная задача - это балансировка рынка. Мы понимаем вместе с коллегами, если рынок не будет сбалансирован, тогда мы будем действовать совместно и пролонгируем эту сделку», - сказал Новак. Он также добавил, что за полгода до окончания сделки по снижению добычи нефти рано о чем-либо говорить, многое на рынке может измениться.

ОПЕК договорилась 30 ноября прошлого года в Вене о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в день с октябрьского уровня в целях стабилизации нефтяных цен. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей, в том числе Азербайджан — на 35 тысяч баррелей в сутки и выполняет взятое обязательство. 25 мая 2017 года в рамках 172 заседания Совета министров ОПЕК страны-члены организации и не входящие в картель достигли договоренности о продлении срока сокращения добычи нефти до конца первого квартала 2018 года.