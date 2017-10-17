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    Предприятия «Беллесбумпром» увеличили экспорт в Азербайджан в 2,3 раза

    17.10.2017 [17:04]

    Баку, 17 октября, АЗЕРТАДЖ

    Предприятия концерна «Беллесбумпром» увеличили экспорт в Азербайджан в 2,3 раза.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна. В сообщении под названием «Азербайджан – перспективный рынок», отмечается, что за январь-август 2017 года предприятия концерна экспортировали на рынок Азербайджана продукции на 9,44 миллиона долларов США, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Основную долю в экспорте (более 54 процентов) занимают пиломатериалы и фанера, а также древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты. Поставляются в эту страну также обои, мебель, спички, бумага, картон, двери, окна и прочие деревянные изделия.

    Данное направление экспорта для предприятий концерна является весьма перспективным. По отгрузкам в страны СНГ темп роста экспорта наиболее динамичный в текущем году складывается по Кыргызстану (в 4,8 раза, но отгружено в целом на 2,7 миллиона долларов) и Азербайджану (в 2,3 раза на 9,4 миллиона долларов).

    По объемам поставок в страны СНГ Азербайджан занимает четвертую позицию после России, Украины и Казахстана. Эта страна сегодня активно развивается, в Азербайджане ведется строительство многочисленных объектов, в том числе жилья, поэтому стройматериалы, мебель, обои и другие изделия для интерьера пользуются хорошим спросом. Качество белорусской продукции деревообработки полностью отвечает запросам потребителей, говорится в сообщении концерна.

    AZERTAG.AZ :Предприятия «Беллесбумпром» увеличили экспорт в Азербайджан в 2,3 раза
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