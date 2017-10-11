    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    Председатель Милли Меджлиса посетил в Минске мемориал, воздвигнутый в память о погибших в Великой Отечественной войне

    11.10.2017 [21:44]

    Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

    11 октября парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтаем Асадовым посетила в Минске мемориальный комплекс, воздвигнутый в память о погибших в Великой Отечественной войне.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, азербайджанская парламентская делегация возложила венок к расположенному на Площади Победы мемориальному комплексу.

    Отметим, что в состав делегации вошли председатели комитетов Милли Меджлиса Зияд Самедзаде, Фуад Мурадов, депутаты Ханлар Фатиев, Ульвия Агаева и другие.

    Эмиль Гусейнли

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Минск

    AZERTAG.AZ :Председатель Милли Меджлиса посетил в Минске мемориал, воздвигнутый в память о погибших в Великой Отечественной войне
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    11.10.2017 [21:29]
    Али Гасанов: Принятие предвзятых документов, основанных на субъективных суждениях, вынуждает Азербайджан пересмотреть отношения с Советом Европы
    11.10.2017 [18:27]
    Михаил Мясникович: Беларусь придает особое значение развитию связей с Азербайджаном
    11.10.2017 [16:12]
    Турецкий центр BILGESAM разместил на своем сайте монографию Али Гасанова о Ходжалинском геноциде
    10.10.2017 [21:28]
    Себастьян Буссуа: Азербайджан - сильное государство, готовое любыми средствами освободить свои земли
    Председатель Милли Меджлиса посетил в Минске мемориал, воздвигнутый в память о погибших в Великой Отечественной войне