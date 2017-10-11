Председатель Милли Меджлиса посетил в Минске мемориал, воздвигнутый в память о погибших в Великой Отечественной войне

Баку, 11 октября, АЗЕРТАДЖ

11 октября парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Огтаем Асадовым посетила в Минске мемориальный комплекс, воздвигнутый в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, азербайджанская парламентская делегация возложила венок к расположенному на Площади Победы мемориальному комплексу.

Отметим, что в состав делегации вошли председатели комитетов Милли Меджлиса Зияд Самедзаде, Фуад Мурадов, депутаты Ханлар Фатиев, Ульвия Агаева и другие.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Минск