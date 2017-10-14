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    ПОЛИТИКА


    Председатель Милли Меджлиса принял участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ

    14.10.2017 [12:35]

    Санкт-Петербург, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, находящийся с визитом в Санкт-Петербургe, принял участие в заседании Совета Межпарламентской ассамблеи (МА) стран СНГ.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в заседании, прошедшем в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, также приняли участие председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, председатель Межпарламентской ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко, представители парламентов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Армении.

    Председатель Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ В.Матвиенко, открыв мероприятие, проинформировала о заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем 11 октября в Сочи.

    Члены Совета приняли заявление «О недопустимости оправдания нацизма и оскорбления памяти воинов антигитлеровской коалиции». Кроме того, были заслушаны доклады, связанные с результатами V Международного культурно-просветительского форума «Дети единства» СНГ, вопросами организации наблюдательских миссий на выборах в парламенты стран СНГ, в том числе в Казахстане, Кыргызстане и Армении, а также предстоящих в 2018 году выборах.

    На заседании было обсуждено предложение о создании Совета экспертов по экономическим вопросам и рабочий план Межпарламентской ассамблеи СНГ на 2018 год.

    Заместитель председателя Межпарламентского союза Константин Косачев проинформировал о повестке дня 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

    На заседании председателю парламента Казахстана Нурлану Нигматулину и председателю Государственной Думы России Вячеславу Володину была вручена медаль «МПА СНГ. 25 лет».

    Фарида Абдуллаева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Санкт-Петербург

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