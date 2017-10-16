Председатель Совета ректоров университетов Болгарии побывал в Бакинской высшей школе нефти

Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

Председатель совета ректоров университетов Болгарии, ректор горно-рудного геологического университета имени Св. Ивана Рильского, профессор Любен Тотев и глава консульского отдела посольства Болгарии в Азербайджане Кирил Апостолов посетили Бакинскую высшую школу нефти (БВШН).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе вуза, проректор БВШН по учебе, науке и международным связям, профессор Рамиз Гумбатов открыл встречу, организованную с целью установления сотрудничества и дружественных отношений между двумя вузами, проинформировав гостей о БВШН, ее структуре, деятельности и достигнутых в короткий срок успехах.

Проявив интерес к статистической информации относительно уровня знаний студентов БВШН, профессор Л. Тотев высоко оценил образовательный уровень в школе нефти. В ходе встречи болгарские гости затронули перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях.

По завершении встречи гости ознакомились с инфраструктурой вуза.