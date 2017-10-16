    • / НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

    НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ


    Председатель Совета ректоров университетов Болгарии побывал в Бакинской высшей школе нефти

    16.10.2017 [15:56]

    Баку, 16 октября, АЗЕРТАДЖ

    Председатель совета ректоров университетов Болгарии, ректор горно-рудного геологического университета имени Св. Ивана Рильского, профессор Любен Тотев и глава консульского отдела посольства Болгарии в Азербайджане Кирил Апостолов посетили Бакинскую высшую школу нефти (БВШН).

    Как сообщили АЗЕРТАДЖ в пресс-службе вуза, проректор БВШН по учебе, науке и международным связям, профессор Рамиз Гумбатов открыл встречу, организованную с целью установления сотрудничества и дружественных отношений между двумя вузами, проинформировав гостей о БВШН, ее структуре, деятельности и достигнутых в короткий срок успехах.

    Проявив интерес к статистической информации относительно уровня знаний студентов БВШН, профессор Л. Тотев высоко оценил образовательный уровень в школе нефти. В ходе встречи болгарские гости затронули перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях.

    По завершении встречи гости ознакомились с инфраструктурой вуза.

    AZERTAG.AZ :Председатель Совета ректоров университетов Болгарии побывал в Бакинской высшей школе нефти
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    16.10.2017 [17:55]
    В Баку начала работу международная научная конференция «Актуальные проблемы современного востоковедения»
    16.10.2017 [16:29]
    Делегация Сианьского университета посетила Университет языков
    14.10.2017 [19:05]
    В Филиале Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку пройдет «День открытых дверей»
    14.10.2017 [17:19]
    Астрономы из Китая, США и Чили обнаружили шесть новых галактик
    Председатель Совета ректоров университетов Болгарии побывал в Бакинской высшей школе нефти