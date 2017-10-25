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    ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ


    Председателю Китайской Народной Республики, Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Китая Его превосходительству господину Си Цзиньпину

    25.10.2017 [15:05]

    Ваше превосходительство, 

    От себя лично и от имени членов партии «Ени Азербайджан» сердечно поздравляю Вас и всех членов руководимой Вами партии по случаю успешного завершения XIX съезда Коммунистической партии Китая, переизбрания Вас на пост Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая.

    XIX съезд, ставший историческим событием в общественно-политической жизни Вашей страны, ознаменовался такими важными решениями как принятие выдвинутой Вами новой концепции, связанной с обновлением Коммунистической партии Китая, определением основных направлений ее дальнейшей деятельности, в целом, благосостоянием Вашего народа, социально-экономическим развитием Вашей страны, а также ее внешнеполитическим курсом.

    С чувством удовлетворения хотел бы отметить, что Азербайджанскую Республику и Китайскую Народную Республику объединяют отношения дружбы и сотрудничества, обладающие добрыми традициями. Сегодня активный диалог между партией «Ени Азербайджан» и Коммунистической партии Китая, как ведущими политическими силами наших стран, одновременно вносит важный вклад в укрепление дружбы и взаимопонимания между нашими народами, углубление нашего сотрудничества во всех сферах и развитие азербайджано-китайских отношений в целом.

    Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути дальнейшего расширения азербайджано-китайских связей, имеющих глубокие исторические корни, успешного продолжения нашего основанного на взаимном доверии и взаимной поддержке сотрудничества, как в двустороннем порядке, так и в рамках международных структур и проектов.

    В этот знаменательный день еще раз передаю Вам и всем членам Коммунистической партии Китая свои поздравления и наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Китая постоянного благополучия и процветания.

    С уважением,

     

    Ильхам Алиев

    Президент Азербайджанской Республики,

    Председатель партии «Ени Азербайджан»

    город Баку, 25 октября 2017 года.

    AZERTAG.AZ :Председателю Китайской Народной Республики, Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Китая Его превосходительству господину Си Цзиньпину
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