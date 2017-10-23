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    Премьер-лига Азербайджана по футболу в центре внимания испанской печати

    23.10.2017 [14:05]

    Мадрид, 23 октября, АЗЕРТАДЖ 

    Испанская популярная спортивная газета «AS» написала о последнем туре Топаз премьер-лиги.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации под названием «Карабах» столкнулся с потерей очков в лиге Азербайджана» предоставлена подробная информация о центральной встрече 9-го тура Премьер-лиги – матче игре «Габала» - «Карабах».

    В статье отмечено, что несмотря на то, что в этом туре «Карабах» проиграла «Габале», команда сохраняет лидерство на чемпионате. В статье подчеркнуто, что в другой встрече 9-го тура «Зира», проиграв «Сумгайыту» со счетом 1:2, опустилась на третью ступень.

    Напомним, что в последней и центральной встрече 9-го тура Топаз премьер-лиги «Габала» победила на родной площадке команду «Карабаха» со счетом 1:0. Несмотря на то, что в настоящее время обе команды имеют по 19 очков, агдамцы, сыгравшие на одну игру меньше, продолжают сохранять лидерство.

    Айгюн Алиева

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Мадрид

    AZERTAG.AZ :Премьер-лига Азербайджана по футболу в центре внимания испанской печати
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