Премьер-лига Азербайджана по футболу в центре внимания испанской печати

Мадрид, 23 октября, АЗЕРТАДЖ

Испанская популярная спортивная газета «AS» написала о последнем туре Топаз премьер-лиги.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в публикации под названием «Карабах» столкнулся с потерей очков в лиге Азербайджана» предоставлена подробная информация о центральной встрече 9-го тура Премьер-лиги – матче игре «Габала» - «Карабах».

В статье отмечено, что несмотря на то, что в этом туре «Карабах» проиграла «Габале», команда сохраняет лидерство на чемпионате. В статье подчеркнуто, что в другой встрече 9-го тура «Зира», проиграв «Сумгайыту» со счетом 1:2, опустилась на третью ступень.

Напомним, что в последней и центральной встрече 9-го тура Топаз премьер-лиги «Габала» победила на родной площадке команду «Карабаха» со счетом 1:0. Несмотря на то, что в настоящее время обе команды имеют по 19 очков, агдамцы, сыгравшие на одну игру меньше, продолжают сохранять лидерство.

Айгюн Алиева

собкор АЗЕРТАДЖ

Мадрид