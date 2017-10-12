Премьер-министр Андрей Кобяков: Азербайджан - самый надежный друг и стратегический партнер Беларуси в регионе

Минск, 12 октября, АЗЕРТАДЖ

Азербайджан самый надежный друг и стратегический партнер Беларуси в регионе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков на встрече с делегацией, находящейся с официальным визитом в Минске, во главе с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым.

Говоря о темпах развития экономических, культурных, научно-технических связей между Азербайджаном и Беларусью, премьер-министр отметил, что за последние годы сотрудничество в сфере машиностроения, сельскохозяйственной техники и информационных технологий развивается по восходящей.

Председатель Милли Меджлиса рассказал о глобальных экономических проектах, осуществляемых по инициативе и при участии Азербайджана. Спикер подчеркнул важность осуществления совместных проектов для дальнейшего развития существующих между Азербайджаном и Белоруссией экономических, торговых, научных и культурных связей. Огтай Асадов сказал, что тракторы и автомобили, производимые в Гянджинском автомобильном заводе Минского тракторного завода, будут доставлены на рынок Турции через Азербайджан.

Во встрече приняли участие председатели комитетов Милли Меджлиса Зияд Самедзаде, Фуад Мурадов, депутаты Ханлар Фетиев, Ульвия Агаева, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сяфа Мирзоев, посол Азербайджана в Беларуси Лятиф Гандилов и другие.

Эмиль Гусейнли

собкор АЗЕРТАДЖ

Минск