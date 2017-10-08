Премьер-министр Грузии встретился с министрами иностранных дел ГУАМ

Тбилиси, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

Связи между странами ГУАМ развиваются. ГУАМ играет важную роль в расширении связей между странами-членами и партнерами, а также в развитии регионального сотрудничества.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с министрами иностранных дел ГУАМ.

«Для нас знаменательное событие проведение в Грузии мероприятия, в связи с 20-летним юбилеем ГУАМ. Благодаря совместному сотрудничеству Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы в регионе связи в экономической, политической, культурной, туристической и других сферах основательно развиваются. Грузия заинтересована в дальнейшем развитии этих связей и готова сделать для этого все возможное», - сказал премьер-министр.

На встрече министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил признательность за организацию мероприятия на высоком уровне, подчеркнул необходимость развития связей как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

На мероприятии состоялся широкий обмен мнениями по двустороннему и многостороннему сотрудничеству, региональным конфликтам, неприкосновенности территориальной целостности государств, региональным проектам и другим вопросам.

Хатаи Азизов

собкор АЗЕРТАДЖ

Тбилиси