Премьер-министр Грузии встретился с министрами иностранных дел ГУАМ
AzerTAg.az
Тбилиси, 8 октября, АЗЕРТАДЖ
Связи между странами ГУАМ развиваются. ГУАМ играет важную роль в расширении связей между странами-членами и партнерами, а также в развитии регионального сотрудничества.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с министрами иностранных дел ГУАМ.
«Для нас знаменательное событие проведение в Грузии мероприятия, в связи с 20-летним юбилеем ГУАМ. Благодаря совместному сотрудничеству Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы в регионе связи в экономической, политической, культурной, туристической и других сферах основательно развиваются. Грузия заинтересована в дальнейшем развитии этих связей и готова сделать для этого все возможное», - сказал премьер-министр.
На встрече министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил признательность за организацию мероприятия на высоком уровне, подчеркнул необходимость развития связей как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.
На мероприятии состоялся широкий обмен мнениями по двустороннему и многостороннему сотрудничеству, региональным конфликтам, неприкосновенности территориальной целостности государств, региональным проектам и другим вопросам.
Хатаи Азизов
собкор АЗЕРТАДЖ
Тбилиси
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