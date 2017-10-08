    • / ПОЛИТИКА

    ПОЛИТИКА


    Премьер-министр Грузии встретился с министрами иностранных дел ГУАМ

    08.10.2017 [20:00]

    Тбилиси, 8 октября, АЗЕРТАДЖ

    Связи между странами ГУАМ развиваются. ГУАМ играет важную роль в расширении связей между странами-членами и партнерами, а также в развитии регионального сотрудничества.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на встрече с министрами иностранных дел ГУАМ.

    «Для нас знаменательное событие проведение в Грузии мероприятия, в связи с 20-летним юбилеем ГУАМ. Благодаря совместному сотрудничеству Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы в регионе связи в экономической, политической, культурной, туристической и других сферах основательно развиваются. Грузия заинтересована в дальнейшем развитии этих связей и готова сделать для этого все возможное», - сказал премьер-министр.

    На встрече министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил признательность за организацию мероприятия на высоком уровне, подчеркнул необходимость развития связей как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

    На мероприятии состоялся широкий обмен мнениями по двустороннему и многостороннему сотрудничеству, региональным конфликтам, неприкосновенности территориальной целостности государств, региональным проектам и другим вопросам.

    Хатаи Азизов

    собкор АЗЕРТАДЖ

    Тбилиси

    AZERTAG.AZ :Премьер-министр Грузии встретился с министрами иностранных дел ГУАМ
    © При использовании информации гиперссылка обязательна.
    При обнаружении в тексте ошибки, надо ее выделить, нажав на клавиши ctrl + enter и отправить нам

    НАПИСАТЬ АВТОРУ

    заполните места, указанные значком *

    Пожалуйста, введите буквы, указанные на рисунке
    Буквы могут быть как прописными, так и строчными
    Другие новости раздела
    08.10.2017 [18:29]
    Состоялась встреча министров иностранных дел ГУАМ в широком формате
    05.10.2017 [15:54]
    Бахар Мурадова: Нам не нужен диалог ради диалога, а нужна его продуктивность
    05.10.2017 [12:52]
    Бахар Мурадова: Мы сделаем все возможное для успешного проведения очередной  встречи Группы поддержки Шелкового пути
    23.09.2017 [17:34]
    Министр иностранных дел Азербайджана встретился в Нью-Йорке с бельгийским и малайзийским коллегами
    Премьер-министр Грузии встретился с министрами иностранных дел ГУАМ Премьер-министр Грузии встретился с министрами иностранных дел ГУАМ Премьер-министр Грузии встретился с министрами иностранных дел ГУАМ