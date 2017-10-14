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    КУЛЬТУРА


    Премьера фильма «Гранатовый сад» в Турции

    14.10.2017 [18:31]

    Баку, 14 октября, АЗЕРТАДЖ

    С 9 по 16 ноября в турецком городе Малатья пройдет 7-й международный кинофестиваль.

    Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на сайт кинофестиваля, наша страна также будет представлена на мероприятии, организованном при поддержке мэрии Малатьи и городского муниципалитета Беюкшехир. В рамках кинофестиваля лента Ильгара Наджафа будет состязаться в международном конкурсе полнометражных фильмов.

    Главные герои картины Гурбан Исмаилов и Илаха Гасанова также примут участие в фестивале.

    Отметим, что «Nar bağı» («Гранатовый сад») - фильм совместного производства киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы и кинокомпании «Buta Film» снят по заказу Министерства культуры и туризма.

    Режиссер-постановщик фильма «Nar bağı» - Ильгар Наджаф, авторы сценария - Асиф Рустамов, Ильгар Наджаф и Ролаф Ян Миннебоо, оператор-постановщик - Айхан Салар, художник-постановщик - Рафиг Насиров, композитор - Фируддин Аллахверди, исполнительный продюсер - Акиф Алиев, продюсеры - Мушфиг Хатамов и Ильгар Наджаф.

    «Гранатовый сад» - драма, рассказывающая об истории одной семьи. После 12-летнего отсутствия главный герой приезжает в родной дом, где живет его семья. Но после стольких лет отсутствия все уже не будет как прежде.

    AZERTAG.AZ :Премьера фильма «Гранатовый сад» в Турции
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